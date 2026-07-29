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Sestu.
30 luglio 2026 alle 00:50

Scontro frontale, due feriti gravi 

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Incidente stradale ieri mattina sulla strada provinciale che unisce Elmas a Sestu: due i feriti, un uomo di 46 anni e una donna di 62, finiti entrambi in ospedale in codice rosso per dinamica. Per fortuna, durante i primi esami al pronto soccorso del Policlinico e del Brotzu, le loro condizioni sono apparse meno preoccupanti. L’incidente si è verificato al chilometro 8,300 della provinciale 8, una strada molto trafficata. Qui due auto, una Fiat Punto e una Ford K, si sono scontrate quasi frontalmente, con i conducenti rimasti feriti e poi accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118. Il traffico ha subito rallentamenti e code, ma, dopo che i vigili del fuoco hanno rimosso i mezzi danneggiati, la situazione è tornata in breve alla normalità. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla polizia locale per stabilire la causa dell’incidente e le eventuali responsabilità. ( ant.ser. )

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