Scontro frontale dopo un sorpasso, cinque feriti 

Sorpasso del trenino e incidente frontale che manda in tilt la Costa Smeralda. È successo ieri pomeriggio a Porto Cervo e per diverse ore il traffico è stato rallentato e nella primissima fase dei soccorsi anche bloccato completamente.

Per ragioni ancora da accertare una utilitaria che, a quanto pare, stava sorpassando il trenino turistico, è finita contro un’altra auto che viaggiava nella corsia opposta di marcia. L’impatto è stato violento, le due auto hanno riportato danni ingenti. Ma il bilancio pesante del frontale riguarda soprattutto le persone che erano a bordo delle due utilitarie. Il personale del 118 e i volontari delle associazioni di Protezione civile di Arzachena hanno soccorso cinque passeggeri, che hanno riportato traumi e ferite causate dal frontale. Per tutti si è reso necessario il trasferimento a Olbia, nel Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Le condizioni dei feriti non sono gravi. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e i carabinieri di Porto Cervo. Inevitabile il blocco del traffico nella via del Porto, sino alla messa in sicurezza della strada da parte dei vigili del fuoco di Arzachena. Lo stop alla circolazione ha causato la reazione, a volte scomposta, di chi chiedeva comunque di passare con la sua auto. L’Istituto di vigilanza di Porto Cervo ha usato tutta la pazienza possibile per spiegare agli automobilisti l’accaduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA