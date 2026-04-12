Scontro frontale: donna gravemente ferita 

Una tragedia stradale evitata per poco. Ieri notte, poco prima delle 3, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente, poco dopo il bivio per Uri, una Fiat Punto e una Lancia Ypsilon. Ha avuto la peggio la seconda utilitaria che, guidata da una 30enne, si è ribaltata su un fianco, incastrando di fatto la conducente sul finestrino sinistro. Quest’ultima è stata estratta dai vigili del fuoco e poi ricoverata a Sassari. Avrebbe subito diverse fratture e la prognosi è riservata ma non si trova in pericolo di vita. Sull’altra autovettura viaggiavano un padre e la figlia di sette anni che hanno riportato alcune contusioni, al femore per il primo mentre la seconda lamentava dei dolori al bacino. Impressionante la scena vista dai soccorritori, tra vetri e lamiere sparse lungo la carreggiata. Sul posto l’Avis di Uri, una medicalizzata e l’infermieristica dal capoluogo turritano più i carabinieri della Compagnia di Alghero. (e.fl.)

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