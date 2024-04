Scontro frontale davanti alla Regione Due ragazze ricoverate in ospedale 

Due ragazze in ospedale, una con codice rosso ma comunque non in pericolo di vita, e alcuni contusi in uno scontro frontale accaduto ieri sera in viale Sant’Avendrace, all’incrocio con viale Trento. L’urto, avvenuto verso le 21, è stato piuttosto violento, come testimoniano i musi semidistrutti dei musi delle due auto coinvolte nell’incidente.

I soccorsi con le ambulanze

La centrale operativa ha inviato tre ambulanze, due delle quali hanno caricato a bordo gli altrettanti pazienti in condizioni più serie: sono appunto le ragazze, una delle quali aveva lesioni che potevano far ipotizzare il pericolo di conseguenze serie. Giunte al pronto soccorso, però, anche per quella apparentemente più grave (che era stata classificata con un codice rosso “per dinamica”) la diagnosi ha escluso che fosse in pericolo di vita.

L’assistenza ai contusi

Contusi due uomini di giovane età. Visitati tra le luci blu dei lampeggianti nel luogo dell’incidente, che è avvenuto a poche decine di metri di distanza dal palazzo che ospita gli uffici della Regione, entrambi hanno ritenuto di non aver bisogno del trasporto in ambulanza al pronto soccorso, malgrado uno di loro fosse vistosamente claudicante.

Accertamenti in corso

Ora gli agenti della Polizia locale intervenuti assieme ai Vigili del fuoco, sulla base dei rilievi eseguiti all’incrocio tra viale Sant’Avendrace e viale Trento, dovranno stabilire se la responsabilità dell’incidente sia del conducente della Ford Focus o di quello della Nissan Qashqai: sono i due mezzi rimasti coinvolti nello scontro frontale. Le auto in mezzo alla strada hanno fortemente rallentato il traffico. Ritardi sono stati accumulati dai mezzi del Ctm e dell’Arst.

