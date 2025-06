Scontro frontale, cinque feriti 

Cinque feriti, compresi due bambini, in un violento scontro frontale ieri sera sulla Olbia-Loiri. È il più grave di una serie di incidenti che si sono registrati in giornata sulla strada del nord Sardegna. Lo scontro poco lontano dalla città, all’altezza dell’eliporto di Venafiorita. L’impatto tra una Citroen C1 sulla quale viaggiava una donna di Loiri di 44 anni con due figli, un bambino di 10 anni e una bimba di 8, e una Peugeot sulla quale viaggiava una coppia di trentenni di Iglesias.

Sul luogo dello scontro sono intervenute le pattuglie della Polizia locale, coordinate dal comandante Giovanni Mannoni, e le ambulanze del 118. Tutti i feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II dove la donna e la bambina, anche per la tenera età, hanno fatto ingresso con un codice rosso. Dai successivi accertamenti è emerso che hanno riportato fratture alla gamba e al setto nasale mentre il bimbo ha lesioni lievi. Ferita anche la passeggera della Peugeot. Gli agenti della Polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire quale delle due auto abbia invaso la corsia opposta.

Fuori strada

Altri due incidenti (oltre a quello che si è verificato durante il rally) si sono registrati in mattinata. A Budoni, sulla Sp 24 bis alla periferia della frazione di San Lorenzo, una Fiat Punto è uscita di strada e si è schiantata sul guardrail. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri di Budoni.Sulla Olbia-Sassari, nel territorio comunale di Oschiri, all’altezza del bivio per la chiesa della Madonna di Castro, un Suv, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi frontalmente contro il guardrail. Ferito il conducente che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Ozieri per accertamenti. (c.d.r.)

