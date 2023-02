Scontro frontale,  centauro di Capoterra ucciso sul colpo 

I soccorsi sono stati attivati immediatamente, nonostante le difficoltà con le comunicazioni telefoniche, perché in questo tratto montuoso il segnale è assente. In breve tempo, oltre all’ambulanza del 118, è arrivato anche l’elisoccorso, purtroppo il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso per trauma da impatto. I due vigilanti a bordo del furgone, Michelino Squeglia, di Cagliari, e Gianluca Vargiolu, di Sestu, sono rimasti fortunatamente illesi.

Lo scontro frontale tra una moto e un furgone portavalori si è trasformato in tragedia. Ieri alle 15 nel tratto di Siliqua della strada Statale 293, è morto un motociclista di Capoterra. Il cinquantunenne Gianni Cornacchia, in sella alla sua moto Aprilia RK100, percorreva la strada in direzione Nuxis insieme ad alcuni motociclisti. Il gruppo ha superato la galleria di Medau Zirimillis, ma dopo aver imboccato una curva al quarantunesimo chilometro, per cause ancora da accertare, la moto si è schiantata sul lato frontale di un furgone portavalori, che giungeva dalla direzione opposta.

Lo scontro frontale tra una moto e un furgone portavalori si è trasformato in tragedia. Ieri alle 15 nel tratto di Siliqua della strada Statale 293, è morto un motociclista di Capoterra. Il cinquantunenne Gianni Cornacchia, in sella alla sua moto Aprilia RK100, percorreva la strada in direzione Nuxis insieme ad alcuni motociclisti. Il gruppo ha superato la galleria di Medau Zirimillis, ma dopo aver imboccato una curva al quarantunesimo chilometro, per cause ancora da accertare, la moto si è schiantata sul lato frontale di un furgone portavalori, che giungeva dalla direzione opposta.

L’incidente

L’urto è stato tremendo: dopo la collisione, la moto è stata sbalzata indietro per circa cinquanta metri, mentre il motociclista è rimasto esanime sulla carreggiata, a qualche metro di distanza dal mezzo blindato.

I soccorsi sono stati attivati immediatamente, nonostante le difficoltà con le comunicazioni telefoniche, perché in questo tratto montuoso il segnale è assente. In breve tempo, oltre all’ambulanza del 118, è arrivato anche l’elisoccorso, purtroppo il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso per trauma da impatto. I due vigilanti a bordo del furgone, Michelino Squeglia, di Cagliari, e Gianluca Vargiolu, di Sestu, sono rimasti fortunatamente illesi.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Siliqua e la radiomobile del Comando di Iglesias, che hanno provveduto a chiudere il tratto stradale per effettuare i rilievi e permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi.

L’indagine

Saranno proprio questi a stabilire l’esatta dinamica dello scontro, costato la vita all’elettricista di Capoterra, con la passione per le moto. L’incidente ha causato forti disagi ai numerosi automobilisti che percorrevano la Statale. La circolazione è rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia per almeno tre ore, e in tanti sono tornati indietro per trovare vie alternative. Gli autobus e i mezzi pesanti, impossibilitati a cambiare direzione, hanno dovuto attendere la rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro e il ripristino del selciato, costellato dai rottami della moto. Solo dopo le 18 i tecnici dell’Anas hanno potuto riaprire al traffico.

Ancora non sono ben chiare le cause della tragedia, saranno i carabinieri della Stazione di Siliqua, con l’aiuto dei rilievi e delle testimonianze, a far luce sull’accaduto. I due mezzi sono stati messi momentaneamente sotto sequestro, mentre per la salma del motociclista è stata disposta la restituzione ai familiari e ieri è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Capoterra.

La vittima

Gianni Cornacchia non era sposato e non aveva figli. Si era trasferito qualche anno fa a Capoterra dal nord Italia perché aveva trovato lavoro come elettricista in un’azienda elettrica con sede a Elmas. Abitava nella zona a mare della Residenza del Sole, dove teneva in giardino una casupola in legno dentro la quale si trovano le sue carissime moto, di cui si prendeva tanta cura. Condivideva questa enorme passione con il fratello Ezio, anche lui motociclista, e insieme giravano per le coste della Sardegna sulle loro due ruote.

Gianni Cornacchia usciva spesso in moto nella zona in cui è accaduto l’incidente, non solo con il fratello ma anche con altri amici motociclisti. Il loro viaggio solitamente partiva da Cagliari e proseguiva sulla panoramica verso la zona di Villasimius o di Teulada. Spesso si dirigevano per le strade di Santadi, dove ieri ha compiuto il suo ultimo viaggio in moto.

La notizia della sua morte si è diffusa ieri in paese dove Gianni Cornacchia era conosciuto non solo per la sua passione per la moto ma anche per la sua professionalità e la sua riservatezza.

(ha collaborato

Alessia Manca)

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata