Scontro frontale a Sant’Antioco: muore una psicologa 

Gravissimo incidente stradale alle porte di Sant’Antioco: ha perso la vita una donna che si trovava alla guida di una Fiat Qubo.

Lo schianto

L’auto, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente contro una Nissan Qashqai che sopraggiungeva dalla corsia opposta. Lo scontro, avvenuto intorno alle 13.30, è stato violentissimo: la donna, Maria Giulia Cirronis, 51 anni, di Sant’Antioco, è morta sul colpo. Il conducente dell’altra auto che ha finito la sua corsa fuori strada, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Carbonia. Una volta stabilizzato nell’ambulanza del personale del 118 della Sulcis Emergenze, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dall’elisoccorso dell’Areus. Si tratta di Roberto Dessì, 45 anni di Sant’Anna Arresi, responsabile di un punto vendita di una nota catena alimentare del paese del Basso Sulcis. Anche lui, come Maria Giulia Cirronis, faceva rientro nella sua abitazione dopo una mattinata di lavoro.

I rilievi

La zona interessata è la strada statale 126, tra il distributore di carburante situato al lato mare, nell’istmo, e il faro del porto della cittadina lagunare: è stata subito chiusa alla circolazione. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale di Carbonia e i carabinieri di Sant’Antioco che hanno dovuto lavorare per diverse ore nell’effettuare i rilievi di rito, resi ulteriormente difficili dalla pioggia che imperversava, per stabilire successivamente l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il traffico è rimasto bloccato per ore all’uscita di Sant’Antioco e sulla direttrice opposta, dalla rotonda della ex Calcidrata, fino a quando il magistrato ha autorizzato lo spostamento della salma dall’abitacolo dell’auto distrutta e la rimozione di entrambi i mezzi. I vigili del fuoco hanno provveduto poi a lavare la sede stradale per renderla di nuovo percorribile.

La vittima

La notizia del tragico incidente ha sconvolto la comunità di Sant’Antioco dove Maria Giulia Cirronis era molto conosciuta. Madre di due figlie, di cui una negli Stati Uniti per motivi di studio, era particolarmente apprezzata per le sue capacità professionali. Psicologa esperta in terapia con la scrittura, era specializzata nell’elaborazione del lutto da parte delle persone che subiscono la perdita di una persona cara. Tante le persone che ieri pomeriggio hanno avuto modo di avvicinarsi al luogo del tragico incidente e che, una volta riconosciuta l’auto della donna, non hanno potuto fare a meno di lasciarsi andare a un pianto inconsolabile.

Diverse le croci che hanno segnato nel corso degli anni il punto esatto dove si è verificato l’incidente di ieri. Purtroppo, infatti, non è la prima volta che si verificano incidenti. Se ne ricordano in particolare due: il primo dove perse la vita un adolescente che si stava recando a fare benzina col suo scooter e venne travolto da un’auto che sopraggiungeva a forte velocità e un altro dove perse la vita un centauro che viaggiava in moto con una sua amica che rimase invece gravemente ferita.

RIPRODUZIONE RISERVATA