Scontro frontale a San Pietro, un ferito grave 

Uno scontro violentissimo sulla strada provinciale di San Pietro, a Castiadas. Tre le auto coinvolte, un fuoristrada, una utilitaria e un furgone. Uno degli automobilisti, Vincenzo Murgia, 48 anni di San Priamo, la frazione di San Vito, è rimasto gravemente ferito. L’uomo è stato medicato e accompagnato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu in codice rosso: ha riportato fratture in diverse parti del corpo. Le due condizioni sono gravi. Feriti anche anche altri due automobilisti anche se, per fortuna, le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiadas e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito che hanno effettuato i rilievi di legge per verificare la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Sul posto anche una ambulanza del 118 e i Vigili del fuoco di San Vito che hanno recuperato i mezzi rimasti distrutti e messo in sicurezza la strada.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio nella strada provinciale18 con lo scontro frontale fra due auto e col coinvolgimento del terzo mezzo. Uno scontro violentissimo con danni gravissimi. Poi l’allarme, l’arrivo di una ambulanza e dell’elisoccorso e dei carabinieri del Radiomobile di San Vito. (r. s.)

