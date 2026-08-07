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Selargius.
08 agosto 2026 alle 00:17

Scontro fra un’auto e una moto, paura in via Roma 

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Paura ieri mattina in via Roma, una delle strade più trafficate del centro di Selargius, dove si è verificato uno scontro tra un’auto e uno scooter.

Secondo una prima ricostruzione, l’automobile, guidata da un uomo ultraottantenne che da via Sant’Olimpia procedeva in direzione di via Dante, non avrebbe rispettato la precedenza. Ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, un ragazzo che dopo l’impatto è stato sbalzato a terra.Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni: per lui i medici hanno disposto dieci giorni di prognosi. L’incidente ha causato qualche disagio alla circolazione per circa un’ora. I vigili hanno effettuato i rilievi e regolato il traffico in attesa della rimozione dei mezzi.

La zona dove è avvenuto lo scontro è stata interessata di recente da lavori di rifacimento: nuovo asfalto e segnaletica orizzontale appena tracciata. «Il problema non è la strada, serve maggiore attenzione alla guida», è l’appello lanciato dal comandante della polizia locale, Marco Cantori. «Abbiamo appena concluso i lavori e la segnaletica è perfettamente visibile. Invitiamo tutti, automobilisti e motociclisti, a rispettare le regole e a prestare più attenzione agli incroci. Solo così si possono evitare incidenti come questo». ( f.l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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