Scontro fra un’ambulanza e un’auto, quattro feriti 

Quattro feriti, per fortuna nessuno in modo grave, e traffico impazzito per oltre un’ora ieri nel tratto cagliaritano di viale Marconi, dove si sono scontrate un’auto e un’ambulanza medicalizzata del servizio 118.

L’incidente, piuttosto violento, è avvenuto intorno a mezzogiorno e mezza. Tra i contusi, oltre che alcuni operatori del mezzo di soccorso, c’è anche una bambina: ha una lesione non preoccupante causata dalla cintura di sicurezza, che indossava al momento dell’urto tra l’auto sulla quale viaggiava e l’ambulanza del 118.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, il mezzo di soccorso stava procedendo da Cagliari verso Quartu e percorreva la corsia riservata su un lato del viale che unisce le due città. Improvvisamente l’utilitaria, al volante della quale c’era una donna che viaggiava con la figlia a bordo, è sbucata dal parcheggio di un negozio di articoli per la casa. La manovra, sempre secondo i primi accertamenti, pare che sia stata improvvisa e l’autista del mezzo di soccorso non ha potuto fare alcuna deviazione che consentisse di evitare l’impatto.

Alla fine, la cosa importante è che le conseguenze, per le persone coinvolte nell’incidente, sono state lievi.

Non si può dire altrettanto, invece, per quanto riguarda le ripercussioni dello scontro sulla viabilità. Si è immediatamente paralizzato il traffico in direzione del capoluogo: si è creata una lunga colonna di auto, che è stata risolta solo con la rimozione dei veicoli coinvolti. (l. a.)

