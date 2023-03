Scontro fra treni, oltre 40 morti 

Atene. Uno schianto violentissimo, le fiamme, le urla. Due treni si sono scontrati frontalmente nei pressi del villaggio di Tebi, poco fuori Larissa, nella Grecia centrale, causando la peggiore strage ferroviaria nella storia del Paese: almeno 41 morti, più di 130 feriti e un numero imprecisato di dispersi forse rimasti stritolati nelle carrozze 2 e 3 del treno passeggeri, carico di studenti universitari che tornavano a casa. Quest'ultimo correva verso Salonicco quando si è trovato di fronte un treno merci diretto a Larissa: i due convogli erano finiti per errore umano e negligenza sulla stessa tratta, ma in direzione opposta. Arrestato il capostazione di Larissa, mentre il ministro dei Trasporti Kostas Karamanlis ha rassegnato le sue dimissioni: «È quello che sento il dovere di fare come minimo segno di rispetto per la memoria» delle vittime, ha dichiarato dopo essersi recato sul luogo della collisione.

Scenario apocalittico

I soccorritori si sono trovati davanti a uno scenario apocalittico: vagoni polverizzati e in fiamme dove non era possibile tirar fuori le persone - in sette sono morti carbonizzati, secondo l'ultimo bilancio - cadaveri e feriti scaraventati a 40 metri dalle carrozze in mezzo alla campagna. Enorme lo choc nel Paese, le cui autorità - dalla presidente della Repubblica Katerina Sakellaropoulou al premier Kyriakos Mitsotakis - sono accorse sul luogo della tragedia e a visitare i feriti negli ospedali di Larissa, davanti ai quali si sono formate lunghe file di persone pronte a donare sangue. Il governo ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. «Faremo tutto ciò che è in nostro potere per garantire che nulla di simile accada di nuovo», ha detto il premier arrivando a Tebi, parlando poi in tv di «un tragico errore umano». Il treno passeggeri, un Intercity, aveva a bordo 342 passeggeri, mentre sui due convogli erano in servizio dieci ferrovieri (due di loro sul merci). Nove sarebbero morti, mentre un gran numero di vittime sull'Intercity erano studenti universitari poco più ventenni che rientravano a Salonicco da Atene dopo le festività del Carnevale greco ortodosso. Quasi subito il dito è stato puntato sulle numerose e croniche carenze del sistema ferroviario ellenico: organici all’osso, infrastrutture antiquate, mancanza di manutenzione, come denunciato dai sindacati.

Sicurezza carente

Una rete ferroviaria dove spesso non funzionano i semafori e dove il traffico è ancora in gran parte regolato dalle telefonate tra i vari capistazione che danno il via libera ai treni in transito. Per l'esperto di sicurezza ferroviaria Anastasios Dedes il treno passeggeri, «doveva vedere segnali che indicassero se la linea era libera o meno. Ma questi semafori erano fuori uso. Da quanto ne so, l'impianto esiste, sui treni e sulla linea, ma non è stato potenziato e messo in funzione, con il risultato che i treni sono lasciati agli ordini dei capistazione e si muovono alla cieca. Lo stesso vale per il traffico nell'altra direzione perché neanche i semafori dall'altra parte hanno funzionato, provocando questo incidente», ha detto, sottolineando che questi sistemi non funzionano da più di 15 anni.