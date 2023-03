Scontro fra treni, il capostazione ammette l’errore 

Atene . Altri 14 corpi carbonizzati sono arrivati ieri alla camera mortuaria di Larissa, portando il tragico bilancio della collisione di due treni a Tebi, poco fuori dalla città della Grecia centrale, ad almeno 57 vittime. Un conto che è destinato a salire ancora, visto che secondo i vigili del fuoco ellenici ci sono 56 persone disperse e 48 feriti, sei dei quali in terapia intensiva. Cresce la rabbia di famiglie, sindacati e di tutta la società greca, scioccata da una tragedia imputata a scarsa manutenzione, strutture vecchie e personale in numeri insufficienti. Proteste e scioperi in tutto il Paese.

Il binario sbagliato

Il primo e finora unico imputato è il capostazione di Larissa, un 59enne con poca esperienza che avrebbe ammesso il proprio errore. L'uomo, assunto solo pochi mesi fa, avrebbe detto al magistrato di aver indirizzato il treno sul binario sbagliato e di non essersi reso conto della svista fino al momento dell'incidente. Ma molti, oggi, lo ritengono poco più di un capro espiatorio per un sistema che ha mostrato tutta la sua inadeguatezza, in particolare per l'assenza di sistemi automatici e segnali luminosi funzionanti. Oltretutto, sarebbe emerso che sul convoglio passeggeri diretto a Salonicco, che si è scontrato col merci che andava a Larissa, viaggiavano più persone del consentito.

Il disastro dopo la festa

Molti di loro erano studenti che rientravano da Atene dopo le festività del Carnevale greco ortodosso. Il governo, dopo le dimissioni il ministro dei Trasporti, ha ammesso che i ritardi nella modernizzazione delle ferrovie, «hanno origine nelle patologie croniche del settore pubblico greco e in decenni di debolezza».