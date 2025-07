Scontro fra tre auto, una si ribalta: tre feriti, nessuno grave 

Uno scontro violento che coinvolge tre auto, i tre conducenti in ospedale, uno dei quali in codice rosso, ma solo per la dinamica dell’incidente. Uno dei mezzi che si è capovolto ed è rimasto in mezzo alla strada, che rimasta chiusa al traffico costringendo gli automobilisti in transito costretti a trovare strade alternative.

L’incidente è avvenuto verso le 13 di ieri in viale Marco Polo, in territorio di Quartu, probabilmente a causa di una mancata precedenza, anche se al momento non c’è nulla di ufficiale in attesa dei verbali.

Lo scontro è avvenuto fra un Fiat Doblò, una Fiat Punto e una Ford Fiesta: l’impatto è stato violentissimo tanto che il Doblò che si è rovesciato al centro della carreggiata. Immediato l’allarme lanciato da automobilisti, con l’arrivo immediato di alcune pattuglie della Polizia locale, dei vigili del fuoco, di due ambulanze e dell’elisoccorso che ha trasportato al Brotzu l’automobilista che presentava le ferite più gravi. Per il ferito, un codice rosso per dinamica. L’uomo è stato ricoverato ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Per gli altri due conducenti, un codice verde e un codice giallo. I due hanno riportato solo contusioni. La Polizia locale sta ora ricostruendo tutto nei particolari cercando anche di risalire a qualche testimonianza.

