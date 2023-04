Scontro fra tre auto sulla 197, due feriti  

Ennesimo incidente stradale, ieri pomeriggio, sulla Statale 197 in territorio di Furtei: il quarto quest'anno. Nessuna vittima, ma è stato un colpo di fortuna a giudicare dalle condizioni in cui si trovano i mezzi coinvolti. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Barumini: una Bmw ha tamponato una Nissan che per l'impatto si è messa di traverso ed è andata a collidere con una Volvo che arrivava nel senso di marcia opposto. La Bmw ha perso il motore ed è finita fuori dalla carreggiata, in un campo.

Sul posto sono intervenute due ambulanze: due persone sono state trasportate all'ospedale di San Gavino, ma le loro condizioni non sono gravi.

«È necessario trovare una soluzione che possa favorire la moderazione della velocità», dichiara il sindaco di Furtei, Nicola Cau, che da dieci anni segnala la pericolosità di questo tratto di strada. (g. g. s.)

