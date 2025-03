Scontro fra tir e camion, i due conducenti all’ospedale 

Scontro fra due mezzi pesanti lungo la strada provinciale che da Terralba conduce alla Carlo Felice. Un tir per il trasporto di liquami, diretto a Terralba, è andato contro un camion carico di verdure che andava verso la 131. I due grossi mezzi si sono scontrati, ma per fortuna i conducenti pur feriti non sono in condizioni gravi. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire ai soccorritori di effettuare i rilievi dell’incidente.

Lo scontro è accaduto ieri mattina e, per cause che i carabinieri stanno verificando, il tir e il camion si sono urtati. Per fortuna non è stato uno scontro frontale ma di lato e comunque i due conducenti sono rimasti feriti. Sul luogo dell’incidente sono arrivate immediatamente le squadre dei vigili del fuoco di Oristano che hanno prestato i primi soccorsi ai conducenti, aiutandoli a uscire dai mezzi; gli uomini del 115 hanno anche provveduto a mettere in sicurezza la strada. Subito dopo sono giunti sulla Provinciale 61 gli operatori del servizio sanitario 118: hanno trasportato i duce conducenti all’ospedale San Martino di Oristano, affidandoli alle cure dei medici del Pronto soccorso.

I carabinieri, nel frattempo, hanno lavorato per ricostruire la dinamica: operazione per la quale si è rivelato indispensabile chiudere la strada e deviare il traffico sulla strada per Marrubiu.

