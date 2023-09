Scontro fra moto, grave un turista  

Uno scontro violentissimo fra due moto e adesso un centauro, milanese di 62 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’altro ferito, un 77enne di Milano ha riportato invece traumi più lievi ed è ricoverato all’ospedale San Martino.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Santa Caterina, borgata marina di Cuglieri. Le due moto stavano transitando in corso Alagon, quando per motivi che devono ancora essere chiariti, una ha tamponato l’altra. L’impatto è stato violentissimo, i due motociclisti sono rimasti immobili sull’asfalto. Subito è scattato l’allarme, è stato chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Sul posto sono arrivate due ambulanze, le condizioni del 62enne sono apparse subito molto critiche in particolare per le ferite riportate a una gamba. Il personale medico ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha accompagnato il centauro al Brotzu di Cagliari: dai primi accertamenti medici, è emerso che l’uomo rischia l’amputazione di una gamba. L’altro ferito invece è stato accompagnato al San Martino di Oristano, le sue condizioni sembrano meno serie anche se i traumi riportati richiedono comunque ulteriori esami e cure.

Nel centro di Santa Caterina sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Santu Lussurgiu che hanno cercato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente; il traffico durante la fase dei soccorsi e dei rilievi ha subito qualche rallentamento, poi è ripreso regolare. ( v.p. )

