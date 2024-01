Scontro fra due auto,  un ferito in ospedale 

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri nel centro di Cuglieri per un incidente stradale in centro. In via Vittorio Emanuele due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato molto violento e uno dei due conducenti è rimasto ferito. Subito soccorso, è stato accompagnato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi dell’incidente.

