Scontro  fra automobili, due feriti 

Sono due i feriti, lievi, soccorsi ieri sera intorno alle 20 dai Vigili del Fuoco e da due ambulanze del 118 in via San Paolo dopo uno scontro le cui cause sono ancora da accertare.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento cittadino portuale di Cagliari. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della strada, liberandola da detriti ed eventuali perdite.

Gli occupanti dei veicoli coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due ambulanze e trasportati nei più vicini ospedali. Una persona è invece rimasta illesa.

Sul luogo dell’incidente anche una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

