Scontro fra auto, un bambino all’ospedale 

Due adulti e un bambino di dieci anni sono ricoverati in ospedale, dopo un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in viale Monastir, all’incrocio con via Ticca. Per liberarli dalle lamiere deformate, dopo uno scontro fra due auto, sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco, mentre nell’arteria di accesso alla città si formavano ingorghi. Alla fine, le lesioni riportate dai tre feriti sono risultate meno gravi, anche se non lievissime, rispetto a quanto sembrava in un primo momento. Coinvolte anche altre due persone (il padre del piccolo e una bimba), che però non hanno riportato lesioni.

Secondo i rilievi eseguiti dagli agenti della sezione Infortunistica della Polizia locale, l’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18.30, quando su quel tratto di strada era in corso un breve acquazzone. La dinamica dovrà essere stabilita con certezza, ma a quanto sembra una Smart, condotta da un uomo che viaggiava da solo, ha improvvisamente scartato verso le corsie sulla sinistra della carreggiata, destinate alla marcia nella direzione inversa. La Smart sarebbe andata in testa-coda, colpendo così con violenza una Ford C-Max che proveniva dal senso opposto, la cui conducente (una donna di 51 anni) si era appena immessa in viale Monastir, proveniente da via Ticca. L’urto è stato piuttosto violento. Sulla Ford viaggiavano anche il marito della conducente, il loro figlio di dieci anni e un’altra bambina, forse una cuginetta del piccolo, che è rimasta illesa.

I soccorsi sono stati immediati, da parte del 118, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale. I pompieri hanno aperto le portiere delle auto, rimaste incastrate, e a quel punto è stato possibile soccorrere le persone intrappolate negli abitacoli. A quanto sembra, le lesioni più importanti - ma non tali da mettere a rischio la vita - sono state riportate dal conducente della Smart, trasportato con codice rosso al pronto soccorso del Brotzu. Anche il bambino di dieci anni a bordo della C-Max è stato trasportato nello stesso ospedale, mentre sua madre è stata condotta al pronto soccorso del Policlinico Casula di Monserrato. Non sono state necessarie cure mediche, invece, per il padre del piccolo e per la bimba che viaggiava nella Ford. Pare che l’incidente sia stato ripreso dalle telecamere di un’agenzia di guardie giurate che ha la sede a pochi metri dal punto dell’incidente. (l. a.)

