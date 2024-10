Scontro fra auto Quattro persone all’ospedale 

Quattro feriti trasportati in in codice giallo all’ospedale e diverse auto coinvolte con lo svincolo per l’accesso alla 131 dcn, chiuso al traffico. È il bilancio dell’incidente stradale che nella notte di domenica ha coinvolto almeno tre automobili proprio nel tratto di strada che da Nuoro conduce alla strada statale 131 dcn in direzione di Cagliari.

L’incidente poco dopo le 23 . Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da accertare, un’auto avrebbe sbandato improvvisamente nell’affrontare una stretta curva che immette sulla strada per Cagliari, finendo prima contro la barriera laterale e poi in mezzo alla carreggiata. Solo successivamente altre auto, almeno due, sarebbero giunte senza accorgersi dell’ostacolo improvviso ostacolo, per via del buio e della curva nella rampa di accesso, andando a impattare sull’altro mezzo.

Il bilancio finale è stato quello di quattro persone trasportate dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Nuoro in codice giallo, mentre sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Nuoro che hanno messo in sicurezza i mezzi, e la Polstrada di Nuoro per le verifiche del caso. La strada è rimasta chiusa per permettere i soccorsi ai feriti e la rimozione dei mezzi, con disagi alla circolazione nonostante l’orario notturno.

