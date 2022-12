Scontro fra auto, Provinciale bloccata 

Scontro frontale fra auto e traffico in tilt. La circolazione è rimasta bloccata nei pressi del centro commerciale a sud di Ghilarza e la strada provinciale del Mandrolisai, che porta da un lato a Ghilarza e dall’altro verso il Barigadu e la Statale 131 Dcn, è infatti rimasta chiusa per oltre due ore. L’incidente di ieri riaccende i riflettori sulla pericolosità di quel tratto di strada, dove giornalmente transitano centinaia di auto in ingresso e in uscita dal paese, con un traffico sempre molto intenso anche per la presenza di alcuni esercizi commerciali.

L’incidente

Poco dopo le 7.30 una Fiat Punto e una Fiat Doblò, probabilmente per una mancata precedenza, si sono scontrate frontalmente in maniera violenta. Quattro persone coinvolte, due di loro sono state soccorse e accompagnate dalle ambulanze del 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le loro condizioni non sarebbero gravi ma sono necessari ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e due pattuglie del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Ghilarza. I militari e due agenti della polizia municipale sono stati impegnati nel regolare il traffico, temporaneamente dirottato in strade laterali, per consentire la messa in sicurezza della strada.

I pericoli

L’incidente di ieri ha riproposto il problema della pericolosità di quel tratto di strada, sempre molto trafficato anche per la vicinanza degli esercizi commerciali. Il comandante della polizia municipale Fabrizio Matzuzi conosce bene la situazione. «Sto studiando alcuni correttivi, ma ovviamente ne dovremo discutere con gli amministratori, per capire quali e se devono essere adottate altre soluzioni nella circolazione. In quella zona è vero che c’è una densità molto elevata di traffico - sottolinea Matzuzi - ma non risulta neppure un numero così elevato di incidenti».