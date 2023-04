Scontro fra auto, novantenne grave 

Tre feriti, di cui uno in codice rosso all’ospedale di Nuoro. È il bilancio dell’incidente stradale che ieri sera ha coinvolto due auto alla periferia di Oliena, all’incrocio tra via Galiani e la strada che conduce a Dorgali. A scontrarsi praticamente frontalmente una Fiat Panda e un carro attrezzi condotto da un carrozziere del paese.

Ad avere la peggio sono state le donne che viaggiavano all’interno dell’utilitaria, tutte trasportate all’ospedale San Francesco di Nuoro. Una di loro, di 89 anni, è arrivata in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le ambulanze del 118, allertate dal Nue (il numero unico d’emergenza del 112), i vigili del fuoco e la polizia locale di Oliena per effettuare i rilievi di rito.

L’incidente

L’incidente è avvenuto attorno alle 19. Ancora da accertare l’esatta dinamica del sinistro, ma secondo la prima ricostruzione dei fatti sarebbe stata l’autista della Panda a perdere il controllo del mezzo all’altezza di un incrocio e andare a cozzare proprio con il carro attrezzi che stava arrivando in quel momento. Uno scontro violento, le occupanti sono riamaste tutte ferite. Ad aver la peggio Raimonda Congiu, 89 anni, madre della conducente del mezzo, Antonella Fadda. Le due donne non avrebbero mai perso conoscenza, ma i sanitari del 118 le hanno trasportate all’ospedale San Francesco: l’anziana in codice rosso, anche se non sarebbe in pericolo di vita e sarebbe rimasta vigile e cosciente. Invece è rimasto praticamente illeso l’autista del carro attrezzi, Mario Maricosu.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Nuoro per mettere in sicurezza i mezzi e gli agenti della polizia locale di Oliena che hanno avviato gli accertamenti, ascoltando i testimoni, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.