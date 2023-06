Scontro fra auto e moto: ragazzo in prognosi riservata 

Grave incidente ieri pomeriggio sulla strada provinciale Sassari-Ittiri. A essere coinvolti due minorenni, un 15enne e un 16enne all’altezza del bivio per Tissi. Secondo una prima ricostruzione i due erano in sella a una Vespa, quando, per cause ancora da accertare, uscendo dall’incrocio la coppia è andata a sbattere contro un’utilitaria cadendo in modo rovinoso sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari dove uno dei due è stato ricoverato in prognosi riservata mentre l’altro è apparso ai medici vigile e cosciente.(e.fl.)

