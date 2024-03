Scontro fra auto, due feriti 

Momenti di paura nella tarda mattinata di ieri per un tamponamento fra due auto all’ingresso del centro abitato di Ghilarza. Nello scontro sono rimasti feriti lievemente due ragazzi che sono stati trasportati al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri di Ghilarza, la Fiat Punto su cui viaggiavano i due giovani è stata tamponata da un’altra auto nella circonvallazione per la Statale 131 Dcn. L’impatto è stato piuttosto violento e i ragazzi sono rimasti feriti; immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che, dopo le prime cure, hanno chiesto per precauzione anche l’intervento dell’elisoccorso. Dopo i primi accertamenti le condizioni dei due feriti non sembrano preoccupare i medici. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA