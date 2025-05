Scontro  fra auto,  due feriti 

Momenti di paura ieri mattina nella zona industriale di Scano Montiferro per un incidente stradale. Due auto si sono scontrate frontalmente, due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sembrano preoccupanti.

L’incidente è accaduto poco dopo le 7 nell’area industriale alla periferia del paese: in prossimità di un incrocio, presumibilmente a causa di una mancata precedenza, due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato piuttosto violento, uno dei conducenti è rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dell’auto. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cuglieri che hanno estratto uno dei feriti dall’auto per poi affidarlo alle cure degli operatori del 118, subito dopo il trasferimento in ospedale. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA