Scontro fra auto,  due feriti 

Un impatto violentissimo e due giovani sabato notte sono finiti al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. L’incidente è accaduto lungo la circonvallazione che da via Cagliari (all’altezza del centro commerciale) porta verso Silì. Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente e l’urto è stato molto violento. I conducenti sono rimasti feriti, subito sono scattati i soccorsi. I due sono stati trasferiti a bordo delle ambulanze della Sea 118 al San Martino in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità.

La circovallazione si conferma una strada piuttosto pericolosa, soprattutto la notte perché manca completamente l’illuminazione e la segnaletica non è ben visibile.

