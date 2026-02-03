VaiOnline
Nurachi.
04 febbraio 2026 alle 00:42

Scontro fra auto, due feriti gravi e lunghe file sulla 292 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un impatto violentissimo, le auto semidistrutte e due persone ferite in modo grave. È l’istantanea dell’ennesimo incidente sulle strade dell’Oristanese: nel primo pomeriggio di ieri lo scontro sulla Statale 292 nel territorio di Nurachi, nel tratto che porta verso Donigala. Per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, una Jeep e una Fiat Doblò si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato molto violento, immediatamente sono stati allertati i soccorsi; sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti che sono stati stabilizzati e poi accompagnati al Pronto soccorso del San Martino: codice rosso per un 68enne di Samugheo mentre a una donna di 55 anni di Cabras è stato assegnato un codice arancione. Entrambi hanno riportato diversi traumi e ferite, le condizioni sono critiche ma non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Riola Sardo, al lavoro per accertare eventuali responsabilità.
La circolazione sulla Statale 292 ha subito rallentamenti durante la fase dei soccorsi e della messa in sicurezza dei mezzi; il traffico è stato regolato dai carabinieri e ultimate le operazioni è ripreso in maniera regolare.

Due giorni fa un altro grave incidente si era verificato sulla Statale 131 all’altezza di Paulilatino. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Nurra, se gli invasi non bastano

Mariangela Pala
Regione

«Nel 2026 la riforma statutaria»

Comandini: il Consiglio deve recuperare il ruolo di legislatore 
Roberto Murgia
Venerdì dalle 10.30 manifestazione a Cagliari del Presidio del Popolo sardo: «Abrogate la legge sulle aree idonee»

Eolico, sit-in sotto la sede della Giunta

I Comitati aspettano risposte sulla Pratobello: «Non c’è tempo da perdere» 
Lorenzo Piras
Il caso

Sicurezza, il Governo cerca l’intesa con il Quirinale e la maggioranza

Il decreto ancora sotto la lente per superare gli ostacoli costituzionali 