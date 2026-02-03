Scontro fra auto, due feriti gravi e lunghe file sulla 292 

Un impatto violentissimo, le auto semidistrutte e due persone ferite in modo grave. È l’istantanea dell’ennesimo incidente sulle strade dell’Oristanese: nel primo pomeriggio di ieri lo scontro sulla Statale 292 nel territorio di Nurachi, nel tratto che porta verso Donigala. Per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, una Jeep e una Fiat Doblò si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato molto violento, immediatamente sono stati allertati i soccorsi; sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti che sono stati stabilizzati e poi accompagnati al Pronto soccorso del San Martino: codice rosso per un 68enne di Samugheo mentre a una donna di 55 anni di Cabras è stato assegnato un codice arancione. Entrambi hanno riportato diversi traumi e ferite, le condizioni sono critiche ma non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Riola Sardo, al lavoro per accertare eventuali responsabilità.

La circolazione sulla Statale 292 ha subito rallentamenti durante la fase dei soccorsi e della messa in sicurezza dei mezzi; il traffico è stato regolato dai carabinieri e ultimate le operazioni è ripreso in maniera regolare.

Due giorni fa un altro grave incidente si era verificato sulla Statale 131 all’altezza di Paulilatino. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA