Scontro fra auto: due all’ospedale 

Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio dopo le 14 sulla provinciale 25, la Bitti-Sologo, in direzione Galtellì. Il sinistro ha coinvolto due autovetture: una Peugeot diretta verso Nuoro e una Jeep che viaggiava verso Galtellì.

Secondo le prime informazioni il bilancio dell’incidente è di due feriti. Uno dei conducenti è stato trasportato in codice rosso, a causa delle gravi condizioni, me non è in pericolo di vita, mentre l’altro autista è stato soccorso in codice giallo. I due feriti sono stati prontamente assistiti sul posto dalle ambulanze Mike 7 e dalla Gies di Irgoli, oltre che dai vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre dlle lamiere l’autista a bordo della Peugeot. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma al momento dello scontro sul posto c’era un forte acquazzone e non si esclude che una delle due auto possa aver perso momentaneamente aderenza all’asfalto a causa di una pozzanghera. L’incidente è avvenuto nella zona di Su Mangano, a pochi chilometri dal bivio per Galtellì, in un tratto della provinciale dopo una curva sulla destra. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri di Bitti e la Polizia, che hanno condotto le indagini per chiarire la dinamica del sinistro e determinare eventuali responsabilità. I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro per ricevere le cure necessarie, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. La Bitti-Sologo, già nel passato è stata teatro di sinistri di maggiore gravità, anche a causa delle condizioni del fondo stradale in alcuni tratti non in perfette condizioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA