Scontro fra auto,  donna ferita 

Tamponamento a catena ieri mattina nel centro Arborea. Tre auto sono rimaste coinvolte e una donna è rimasta ferita in modo lieve,

L’impatto è avvenuto ieri intorno alle 11 in via dei Veterinari. Secondo la prima ricostruzione, per cause che sono ancora in fase di accertamento, c’è stata una carambola fra tre auto. Subito è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Terralba. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli coinvolti e prestato i primi soccorsi alla conducente di una delle tre auto. La donna è stata poi affidata alle cure degli operatori del 118, e dai primi riscontri sembra abbia riportato solo lievi ferite.

In via dei Veterinari sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti.

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