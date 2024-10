Scontro fatale, vittima un carabiniere 

Una invasione di corsia e poi lo schianto. Nell’incidente avvenuto ieri mattina sulla provinciale 19 ha perso la vita un carabiniere di 55 anni, Pietro Mastino, originario di Montresta, residente a Olmedo. A bordo della sua Seat Ibiza il militare si stava recando ad Alghero per prendere servizio alla centrale operativa, nella caserma di via Don Minzoni. Era atteso per le sette, in modo da dare il cambio turno al collega.

L’impatto

Un tragitto che percorreva quotidianamente. Ma ieri ha incrociato una Fiat Panda, condotta da un sassarese di 34 anni, che viaggiava in direzione opposta e che si trovava sulla sua stessa corsia. Il frontale è stato inevitabile. L’utilitaria del carabiniere è schizzata in cunetta, perdendo diversi pezzi in mezzo alla carreggiata. Pietro Mastino è rimasto intrappolato nell’abitacolo. I vigili del fuoco di Sassari hanno dovuto lavorare a lungo con cesoie e divaricatori per liberare il carabiniere da quella trappola mortale. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare, nonostante la corsa in ospedale con l’ambulanza del 118. Ferito anche il guidatore della Panda. L’uomo è stato ricoverato al Civile di Alghero. Nel pomeriggio le sue condizioni si sono aggravate, è stato trasferito a Sassari ed è anche scattato l’arresto per omicidio stradale. Il giovane, originario di Sassari, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe invaso la corsia opposta proprio mentre transitava la vittima, forse per un colpo di sonno. La stradale ha eseguito i rilievi. Sul posto anche i colleghi di Olmedo distrutti dal dolore.

Lo sgomento

«La comunità è affranta e in lutto per quanto avvenuto», commenta il sindaco di Olmedo, Toni Faedda. Così anche il primo cittadino di Monotresta Salvatore Salis. «Se ne va un altro figlio di Montresta, un uomo delle istituzioni che, dopo una lunga carriera, guardava con serenità all'imminente pensione». Ad Alghero Pietro Mastino lo conoscevano tutti, è stato per molto tempo il “carabiniere di quartiere” del centro storico. Ultimamente era impegnato nella centrale operativa. Era sua la voce che chi aveva bisogno di aiuto sentiva all’altro capo del telefono. Orfano di padre, con una mamma anziana e un fratello più piccolo, entrambi residenti a Montresta, Pietro Mastino non era sposato, ma conviveva con la sua compagna da diversi anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA