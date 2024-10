Scontro fatale sulla Alghero-Olmedo, il 34enne guidava in stato di ebbrezza 

Positivo ai test per alcol e droga. Si aggrava la posizione del 34enne che domenica mattina a bordo di una Fiat Panda si è scontrato con la Seat Ibiza condotta dal carabiniere Pietro Mastino, 55 anni, morto quasi subito per le gravissime lesioni riportate nell’incidente avvenuto prima delle sette, sulla provinciale 19.I test e le analisi tossicologiche effettuati sull’uomo, originario di Sassari ma residente a Olmedo, avrebbero dato esito positivo, sia per il tasso alcolemico, sia per l’uso di stupefacenti: guidava in stato di ebbrezza.

L’accusa

L’automobilista, tutt’ora ricoverato all’ospedale di Sassari, è in stato di fermo, piantonato, con l’accusa di omicidio stradale. Il sostituto procuratore Angelo Beccu ha chiesto la convalida dell'arresto, già oggi la nomina di un perito per l’esame della salma. Secondo la ricostruzione della polizia stradale il guidatore della Fiat Panda, che procedeva in direzione di Olmedo, avrebbe invaso la corsia opposta, proprio mentre sopraggiungeva il militare, diretto invece ad Alghero per prendere servizio alla centrale operativa. Il 34enne rientrava a casa dopo una serata trascorsa ad Alghero in compagnia di amici. Pietro Mastino, invece, si stava recando in caserma quando, all’altezza dell’azienda Quadriflor, la sua Seat Ibiza è entrata in rotta di collisione con la Fiat Panda che si trovava sulla sua stessa corsia. Il militare ha provato a sterzare, ma non c’è stato il tempo. Mastino è deceduto prima di arrivare in ospedale.

Il dolore

«Un uomo perbene», lo ha definito Toni Faedda il sindaco di Olmedo, paese dove il carabiniere risiedeva con la sua compagna. Anche ad Alghero i colleghi piangono la scomparsa di “Peppe”. «Un carabiniere che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri» riferisce il comandante in pensione Michele Lobrano. La comunità di Montresta, dove Pietro Mastino è nato e dove risiede la sua famiglia, è in lutto. «Fratello mio, oggi mi hai spezzato il cuore. Da oggi, nulla sarà più come prima. Grazie per tutto l'amore che mi hai dato», le parole del fratello minore, Mauro Mastino.

RIPRODUZIONE RISERVATA