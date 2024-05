Scontro fatale per un emigrato 

Un iglesiente di 49 anni, ma residente nel Comune di Magione in provincia di Perugia, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di giovedì nelle Marche. Valerio Spanu era alla guida di un furgone (mezzo che utilizzava per lavoro) quando poco prima delle 12, lungo la statale 76 all’altezza di Fabriano Est in direzione Ancona, ha urtato un autoarticolato. Una collisione che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo. Inutli i soccorsi.

L’incidente

Dopo una serie di controlli i medici hanno accertato che prima dell’urtro il 49enne è stato colpito da un infarto: «Ci hanno spiegato che il tachimetro del furgone segnalava una velocità moderata al momento della collisione - racconta la sorella Marina Spanu - e non sono stati inoltre rinvenuti segni di frenata». Nella provincia umbra Valerio Spanu era una persona nota e ben voluta; nel 2014 per una manciata di voti rischiò di divenire il sindaco di Panicale e ricoprì nello stesso Comune il ruolo di consigliere fino al 2019. L’amministrazione comunale umbra ha espresso un messaggio di cordoglio per ricordare il proprio concittadino.

Il dolore

Valerio Spanu lascia la moglie e 4 figli: «Il destino è stato crudele con mio fratello - spiega Marina Spanu, operatrice socio sanitaria del presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias e delegata sindacale della Uil Fpl - Perdemmo nostro padre quando Valerio aveva 11 anni e ora anche lui da papà, non avrà la possibilità di veder crescere le proprie creature». Marina Spanu spiega come il fratello abbia lasciato Iglesias e la Sardegna a malincuore, quando a 18 anni decise di andare a Perugia per lavorare nell’edilizia: «Era molto legato alla sua terra, tornava molto spesso per stare vicino a me, ai suoi nipotini e alla mamma - prosegue - Era buono, amato da tutti, volenteroso e i primi anni lavorò come manovale. In seguito fu assunto da un’importante catena di supermercati come tecnico manutentore, viaggiava quotidianamente con il suo furgone». I funerali di Valerio si terranno a Monte Molino il prossimo lunedì: «Veniva sempre lui a trovarci - racconta Marina Spanu - questa volta sarò io a dover andare da lui per salutarlo un’ultima volta».

