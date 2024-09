Scontro fatale, muore un motociclista 

Tragico incidente alle porte di Iglesias: deceduto un giovane motociclista dopo lo scontro con un’automobile.

La vittima

Si chiamava Cristiano Vicino, il ventinovenne di Monticello d’Alba, paese piemontese della provincia di Cuneo, che ha perso la vita nello scontro con una monovolume Fiat Qubo, condotta da un artigiano di trentadue anni, residente a Iglesias. L’imprenditore, che fortunatamente ha riportato solo una leggera contusione a una mano, rientrava a casa per la pausa del pranzo. Il fatto è avvenuto poco dopo le 13, nel raccordo che dal viale Villa di Chiesa conduce alla strada statale 130. La vittima viaggiava verso la statale, a bordo di una Yamaha Tracer di grossa cilindrata, seguito da altri tre motociclisti che procedevano in fila indiana. Per questi, che si trovavano in vacanza in Sardegna, è stato un duro colpo assistere alla tragedia senza poter far nulla per aiutare il loro amico.

Lo schianto

Il giovane era alla testa del gruppo quando, nella curva che s’immette sulla statale, è andato a sbattere violentemente sul lato sinistro della monovolume che viaggiava in direzione Iglesias. Dopo l’impatto, ha continuato la corsa per circa trenta metri, fermandosi solo dopo aver urtato la fiancata di un autobus dell’Arst carico di studenti che si dirigeva verso Domusnovas. Il motociclista è rimasto esanime sull’asfalto con la sua moto, accanto al pullman. Una scena terribile per le tante persone che hanno assistito all’incidente, a quell’ora la strada era particolarmente trafficata. Tra questi, alcuni hanno chiamato immediatamente i soccorsi, giunti subito dopo con l’ambulanza del 118, Mike 70, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e i carabinieri della stazione del comando cittadino, supportati da un’auto del Nucleo radiomobile. Gli operatori del 118 non hanno potuto far nulla per salvare la vita al motociclista, morto sul colpo, probabilmente, nel violento impatto con la Fiat Qubo. Non è ancora nota l’esatta dinamica dell’incidente, saranno i rilievi dei carabinieri della stazione di Iglesias, con le dichiarazioni rilasciate dai vari testimoni, a far luce sulla tragica vicenda. La strada è rimasta bloccata per alcune ore, per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. La necessaria chiusura dell’importante innesto stradale, ha creato disagi al traffico locale, attenuati in parte dall’intervento dei carabinieri, che hanno deviato il flusso dei veicoli verso altre strade. Anche i numerosi passeggeri dell’autobus sono stati fatti scendere dal mezzo e hanno raggiunto autonomamente le loro destinazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA