Scontro fatale con la moto  

Una giornata di sole, una strada panoramica e un viaggio in moto alla scoperta della Sardegna si sono trasformati in tragedia. Ieri pomeriggio, sulla vecchia Orientale sarda, all’altezza dello svincolo nord di Posada con la 131 Dcn, una coppia di turisti francesi è rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale che ha causato la morte della donna di 54 anni e il grave ferimento del marito. L’impatto è stato violentissimo.

Lo scontro

I due motociclisti sono stati sbalzati dalla sella: la donna, seduta dietro, è caduta rovinosamente sull’asfalto, morendo praticamente sul colpo. Quando i soccorritori del 118, giunti con due ambulanze, hanno tentato di rianimarla, le sue condizioni erano già disperate. È deceduta pochi minuti dopo, nonostante i tentativi di salvarla. Una scena straziante si è presentata anche agli agenti della polizia stradale di Siniscola e ai vigili del fuoco che sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e collaborare nelle operazioni di soccorso.

I soccorsi

Il marito, che ha 57 anni, dopo aver sfondato il parabrezza dell’auto, è finito anch’egli sull’asfalto, riportando lesioni gravissime. È stato stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale, dove è tuttora ricoverato in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il conducente della Polo, un uomo di Orosei, è uscito illeso dallo schianto ma in evidente stato di choc.

Accertamenti

La Polstrada ha avviato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente che al momento resta ancora poco chiara. I due coniugi, entrambi sulla stessa moto di grossa cilindrata, erano originari di Saint Brice e facevano parte di una comitiva di motociclisti sbarcati ieri mattina a Santa Teresa di Gallura dopo aver attraversato la Corsica.

Quello che doveva essere l’inizio di un tour entusiasmante attraverso l’isola si è interrotto bruscamente poco dopo le 17, quando la loro moto si è scontrata frontalmente con la Volkswagen Polo che procedeva in direzione opposta.

Il viaggio della comitiva francese era iniziato poche ore prima: un’avventura che si è trasformata in un dramma. (r. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA