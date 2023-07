Scontro Domu Mia-Comune per la spiaggia accessibile 

Continua il botta e risposta (stavolta con atti concreti) tra il Comune e l’associazione Domu Mia per la spiaggia inclusiva di San Giovanni. La Giunta è andata avanti concedendo il patrocinio gratuito al progetto dell’associazione mettendo però a disposizione il tratto terminale dell’arenile, quello vicino alla peschiera e non quello richiesto da Domu Mia. L’associazione chiede una zona centrale come quella del 2022. Nella delibera di Giunta (presieduta dalla vicesindaca Cristiana Sogliano) viene messo in evidenza che «la zona è stata scelta lo scorso mese di febbraio in accordo con il legale rappresentante dell’associazione per la sua vicinanze ad un’ampia area parcheggi e per la presenza di un punto d’acqua, cosa che permetterà la predisposizione di due stalli auto destinati alle persone diversamente abili e il posizionamento di bagni chimici». Il progetto è stato redatto direttamente dall’ufficio tecnico del Comune: in pochi giorni dovrebbe essere tutto pronto.

Ora bisogna capire cosa farà Domu Mia. I volontari hanno ribadito che «la proposta avanzata soltanto a parole dall’amministrazione comunale è inadeguata e non presenta alcun elemento migliorativo rispetto al sito individuato nel 2022». Per il presidente Ninni Santus, «il patrocinio lo si concede all’iniziativa sociale e non alla scelta del luogo». Ma il patrocinio, con la mossa della Giunta, è stato concesso per un luogo ben preciso. «Noi siamo pronti - spiega il sindaco Piu - e anche la spiaggia lo sarà tra pochissimi giorni. Con o senza Domu Mia la spiaggia inclusiva si farà lì». (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA