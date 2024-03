scontro diretto e testa solitaria dell’open: la nino disario conquista due successi in uno 

L’ultima giornata della prima fase ha emesso i suoi verdetti nei tornei Uisp. Gli accoppiamenti delle gare di playoff (in programma dal 6 aprile) con sfide di andata e ritorno saranno ufficializzati in settimana, dopo l’omologazione da parte del giudice sportivo.

Primato Disario

Trionfa la Nino Disario. Nell’ultimo atto della stagione regolare Open i villacidresi vincono lo scontro diretto al termine di uno spettacolare 3-2 contro la Pizz’a Manetta Capoterra. Doppiette per il gialloblù Agostino (e di Lilliu) e per il capoterrese Arrius, capocannoniere del girone unico. La squadra di Luca Trudu chiude a ventisei punti, staccando i rossoneri che condividono il secondo posto con altre due squadre: il Real Putzu, che vince di misura a Barrali col Santa Lucia, e l’Atletico Uta 1984, che raggiunge quota ventitré dopo il 3-3 contro la Polisportiva Strovina Sanluri. Orrù e una doppietta di Ena per i padroni di casa, e un doppio Pilloni e Pistilli per i giallorossi, fissano il pareggio finale.

Il punto non basta ai sanluresi per migliorare il quarto posto, condiviso con la Futura 2000 Villasor corsara a Villacidro con la Stella Rossa (1-0).

Verdetti Over

Nel girone A degli Over la leader Real Putzu ha riposato e chiuso con 29 punti. Fa notizia il 3-0 inflitto all’Asd Seddori dai 4 Mori Samassi, che balzano a 9 punti con la doppietta di Vaquer e la rete di Floris. Il ko dei sanluresi consente alla Monreale Calcio di agguantare il secondo posto grazie al sonoro 5-2 rifilato all’Atletico Uta 1984 (doppiette per Cuccu e Sanna e gol del vantaggio di Piras). I biancoverdi chiudono al quarto posto con 20 punti. Non serve a evitare il penultimo posto il 3-0 a tavolino degli Amatori Guspini con l’Arbus Costa Verde (ritirato).

La sconfitta nell’anticipo di venerdì con l’Isili (2-1) non scalfisce il primato acquisito da tempo dell’Ales nel girone B ma proietta i rossoblù al terzo posto con 23 punti. Il 2-0 sul Villafranca consente alla Polisportiva Guasila 2022 di agguantare il quarto posto a quota 22 punti ai danni di un Sant’Andrea Frius che cede alla vicecapolista Villamarese 2023 per 5-2: a segno per i gialloneri Boi (doppietta), Lai, Podda e Spiga. Il Gesturi infine dopo il 3-0 sul Nurri (ultimo) consolida il sesto posto con 15 punti.

