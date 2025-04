Scontro con un’auto sulla litoranea, motociclista all’ospedale 

Incidente stradale all'incrocio fra le vie Cipro e Is Pardinas, sul litorale, all’altezza di via Leonardo da Vinci. Due persone sono rimaste ferite dopo uno scontro fra un’auto e uno scooter: subito soccorse, sono state accompagnate in ospedale in ambulanza con ferite varie. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L'incidente tra il mezzo a due ruote e l’automobile, a quanto sembra, sarebbe stato provocato da una mancata precedenza. L’impatto improvviso ha provocato la caduta del conducente della moto, finita a terra vicina all’auto.

Le telefonate degli automobilisti di passaggio hanno favorito l’immediato arrivo delle ambulanze. Il personale sanitario ha prestato sul posto le prime cure ai feriti apparsi coscienti e con ferite non gravi. Quindi il trasferimento in ospedale per i nuovi accertamenti sanitari.

È intervenuta la Polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire l'accaduto e le eventuali responsabilità. Su questi accertamenti non sono trapelate indiscrezioni. Sarebbero state sentite alcune persone in attesa di poter interrogare i feriti. Ormai da tempo si sottolinea la necessità di mettere in sicurezza queste strade con la messa in opera di dissuasori.

