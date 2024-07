Scontro con un’auto, muore un motociclista 

Il sorpasso in moto dell’auto che lo precedeva, poi lo scontro frontale con un’altra vettura che proveniva dalla direzione opposta: per Marco Guastella, 25 anni, originario di Ragusa ma residente a Torino, non c’è stato nulla da fare, è morto poco dopo l’arrivo dei medici del 118.

L’incidente

C’è una nuova croce sulla Strada statale 195, a perdere la vita ieri pomeriggio è stato un giovane che lavorava al Forte Village come tecnico visivo. L’incidente è avvenuto poco prima della 15, nel tratto dell’arteria stradale compresa tra le rotatoria del primo ingresso per il paese per chi proviene da Santa Margherita e l’incrocio per via Masenti.

La viabilità sulla Sulcitana, sino a quando il magistrato di turno non ha dato il via libera al trasferimento in obitorio del corpo del giovane, è stata dirottata nelle strade interne del paese di Pula.

La dinamica è ancora tutta da chiarire, i carabinieri e la polizia locale di Pula hanno ascoltato alcuni testimoni, ma le versioni sono state contrastanti.

I rilievi

Secondo alcuni automobilisti che in quel momento transitavano sulla Strada statale 195, Guastalla, che con la sua moto era diretto verso Santa Margherita, dopo il sorpasso non avrebbe fatto in tempo a rientrare sulla propria corsia, andando a sbattere frontalmente contro una Volkswagen Golf condotta da un ventisettenne originario di Villacidro.

Per altri testimoni lo scontro frontale sarebbe invece avvenuto a causa dell’improvviso sbandamento della vettura proprio mentre il centauro aveva ormai completato l’operazione di sorpasso. Dettagli che risulteranno fondamentali per chiarire la posizione del ventisettenne di Villacidro, risultato positivo all’alcol test al quale è stato sottoposto dai carabinieri intervenuti sul posto.

La vittima

Guastella aveva lasciato la Sicilia giovanissimo per trasferirsi a Torino, dove, dopo aver frequentato l’Istituto europeo di design, aveva scelto di vivere. Al Forte Village si era fatto apprezzare per le sue capacità artistiche, nel resort lavorava come tecnico video.

Mentre gli agenti della polizia locale e carabinieri sono impegnati nei rilievi di legge, nella campagna a bordo strada due colleghi dello sfortunato centauro osservano il corpo con un telo rimasto al centro della carreggiata. «Lavorava con noi - raccontano con voce sommessa - e aveva dimostrato tutta la sua professionalità, Marco era un ragazzo d’oro, e nel lavoro era sempre serio e preciso. Siamo corsi subito qua, dopo aver appreso la notizia da un amico che vive qua vicino: per favore, lo scriva, Marco era un artista».

