Scontro con l’Ue, AeroItalia frena: «Vogliamo garanzie» 

In ballo ci sono i 14,3 milioni di euro offerti dalla Regione come base d’asta per i collegamenti con Roma e Milano: le compagnie potrebbero essere chiamate a restituire in futuro i contributi. «Confermiamo l’interesse per lo scalo di Alghero», precisa l’amministratore delegato della compagnia con livrea tricolore, Gaetano Intrieri. Ma ovviamente il possibile braccio di ferro con l’Ue spaventa, e non poco. Intanto AeroItalia ieri è stata autorizzata dall’assessorato a volare sulla tratta Olbia-Roma, senza compensazioni, in tandem con Volotea. Le due compagnie dovranno trovare un accordo per spartirsi le frequenze: questa convivenza forzata potrebbe anche far tramontare l’ipotesi di un ricorso al Tar, annunciato da AeroItalia nelle ore successive all’accettazione gratuita degli oneri di servizio da parte di Volotea. Non è escluso che i manager cerchino un intesa per evitare la battaglia legale. I prossimi giorni saranno decisivi.

L’assessorato ai Trasporti va avanti nonostante l’altolà dell’Europa alla procedura negoziata per Alghero. Ma ora sono le compagnie a essere perplesse: «Vogliamo avere garanzie», fanno sapere da AeroItalia, interessata alle rotte insieme a Ita Airways, «sul fatto che la Regione si assumerà le responsabilità di una eventuale contestazione di aiuti di Stato».

I nodi

La procedura salva-Alghero si dovrebbe concludere martedì. Ita Airways e AeroItalia hanno manifestato ufficialmente l’interesse per la procedura negoziata. Ma qualche ora dopo è arrivata, a sorpresa, la presa di posizione della direzione generale dei Trasporti della Commissione europea. Che in queste ore è sotto la lente dei vertici delle compagnie.

Le parole

Sul caso Alghero e sui trasporti aerei nell’Isola è intervenuto l’eurodeputato Pietro Bartolo: «La continuità territoriale è un diritto costituzionale a tutela dell’uguaglianza dei cittadini e in nessun modo un territorio può essere penalizzato rispetto ad un altro all’interno dei Paesi dell'Unione Europea», ha detto Bartolo – lampedusano, è stato eletto nel collegio Sicilia-Sardegna col Pd, fa parte di Demos – che ora promette il proprio impegno per i collegamenti sardi. All’orizzonte c’è un nuovo scontro con la commissione Ue. «C’è tutto il nostro impegno a Bruxelles, e mio personale, per sostenere la vertenza Sardegna avanzata da tanti sindaci sardi e con forza dal consigliere algherese di Demos Mario Bruno, insieme a tutte le forze politiche sarde», aggiunge, «una questione che può essere risolta solo dalla buona politica, non attraverso tecnicismi burocratici». «Dal canto mio mi faccio parte attiva», conclude, «sia nella fase contingente in cui si devono risolvere tutti i dubbi della Dg Trasporti, sia soprattutto nella fase di predisposizione del nuovo modello di continuità territoriale che dovrà essere di riferimento per tutte le isole europee».

