Scontro con l’ex vice, Pilia a processo 

Dovrà comparire il 6 giugno 2024 davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale di Cagliari per difendersi dall’accusa di tentata «induzione indebita a dare o promettere utilità». Al termine dell’udienza preliminare, il sindaco Isili, Luca Pilia, 47 anni, è stato rinviato a giudizio dalla giudice Elisabetta Patrito che ha accolto le richieste del pubblico ministero Andrea Vacca, titolare del fascicolo aperto dopo l’esposto presentato dal suo ex vicesindaco, Valerio Doa.

La vicenda

Al centro della vicenda c’è il progetto di un gigantesco parco fotovoltaico proposto dalla società Blu Solar Uno srl, impresa specializzata nel settore delle rinnovabili che aveva ipotizzato di insediare una centrale nei terreni di famiglia dell'avvocato Doa, nella passata consiliatura vicesindaco proprio della Giunta guidata da Pilia (poi dimessosi in polemica proprio con il primo cittadino). Intermediatore della società a Isili per il progetto era il consulente Matteo Firinu. E mentre l'azienda aspettava il parere della Regione sull’iniziativa, il sindaco uscente Luca Pilia avrebbe fatto presente (a detta di Firinu) che la condizione necessaria per ottenere il via libera al parco sarebbe stata che Doa non lo sfidasse nelle imminenti elezioni, previste per il 10 e 11 ottobre 2021. Per il pubblico ministero Vacca, la richiesta di un ritiro del potenziale avversario gli avrebbe facilmente garantito una rielezione.

Il vicesindaco dimissionario, comproprietario delle aree dove sarebbe dovuto sorgere l’impianto e già con un preliminare di vendita con la Blu Solar Uno, aveva così rinunciato a candidarsi e alla sfida al primo cittadino uscente ma si era recato in Procura a presentare un esposto per la presunta minaccia ricevuta. Terminate le indagini, il pm Andrea Vacca aveva ipotizzato il reato di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità commesso tra il 19 febbraio e il 10 ottobre 2021.Ieri mattina, la giudice Elisabetta Patrito ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio e ha fissato la data per l'avvio del processo a giugno del prossimo anno.

La difesa

Luca Pilia è difeso dall’avvocato Fabio Basile mentre Doa si è costituito parte civile con il legale Giovanni Aste. Per la difesa le accuse sarebbero infondate e si baserebbero esclusivamente sul racconto di Firinu, senza alcun altro riscontro. Insomma, il sindaco smentisce di aver mai minacciato il suo ex vice per scongiurane la candidatura ed è pronto a difendersi in giudizio.«Ho piena fiducia nell’operato della magistratura», ha commentato in serata il primo cittadino, «le accuse che mi vengono rivolte sono totalmente prive di fondamento e non hanno avuto alcun riscontro dagli atti di indagine. Anzi, proprio le indagini hanno dimostrato diverse contraddizioni. Lo dimostreremo a dibattimento. Questa vicenda mi ha scosso parecchio perché ho sempre rispettato la legge e, proprio in questi giorni, discuteremo in assemblea pubblica il progetto eolico che prevede l’installazione di pale alte 206 metri nel nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA