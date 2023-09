Scontro con la Porche, due feriti 

La Porsche, guidata da un turista francese, faceva parte di una comitiva di potenti auto di lusso, come Ferrari, Jaguar, che stavano percorrendo la strada che da Nuoro porta all’Ogliastra.

Una giornata di svago che ieri mattina, attorno alle 11.30, ha rischiato di trasformarsi in una tragedia quando l’autista della potente auto tedesca ha affrontato una curva ad una velocità forse troppo sostenuta. L’uomo ha perso il controllo del mezzo e per cause in corso di accertamento è andato a sbattere contro una Skoda.L’incidente è avvenuto in prossimità di un tornante della statale 389 al chilometro 92. Le due auto si sono scontrate frontalmente. Illeso il francese, mentre sull’altra auto viaggiava una coppia di anziani che, una volta estratti dai vigili del fuoco, sono stati portati dai sanitari del 118 all’ospedale di Nuoro. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA