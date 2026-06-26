Scontro Comune-Tavolara Bay 

Il Comune revoca delibera (cambio di destinazione d’uso di Villa Joy) e Scia a cento giorni, ma Tavolara Bay resta intestataria di una autorizzazione Zes Unica per realizzare ristorante e campeggio di lusso. Per Cala Finanza si profila ormai uno scontro tra l’amministrazione comunale di Loiri Porto San Paolo e gli investitori internazionali capitanati da JHSF Participações. Quindi non solo il conflitto istituzionale tra Stato (che ha usato la Zes bypassando il Ppr) e la Regione, ma anche una situazione di tensione tra Comune e i vertici di Tavolara Bay. Va detto che la situazione, al netto degli atteggiamenti pretestuosi e delle polemiche sguaiate, si sta complicando e potrebbe avere delle pesanti ricadute anche oltre il caso in sè. Stando a indiscrezioni, anche gli uffici regionali e lo stesso Corpo Forestale (titolare delle indagini penali) si stanno muovendo con la massima cautela.

Accordo saltato

Ieri il sindaco Francesco Lai non ha voluto rilasciare dichiarazioni, in attesa del Consiglio comunale di martedì prossimo, dedicato alla revoca della delibera numero 50 (novembre 2025). Ma il quadro appare chiaro. ll Comune (nella sua interezza, parte politica e apparato tecnico) considera la delibera una iattura, un problema. Perché sarebbe stata “strumentalizzata” per il via libera al glamping (campeggio di lusso) di Cala Finanza. Ma, stando alla ricostruzione che si fa in municipio, l’accordo (che sarebbe stato violato) era chiaro: cambio di destinazione d’uso di Villa Joy per la realizzazione di un ristorante, a zero volumetrie, e Porto San Paolo ci guadagna un parco pubblico di otto ettari. Invece a Roma si è andati oltre, autorizzando casette, sentieri e altre opere. Quindi, secondo gli amministratori, l’unico modo per fermare il pasticcio è revocare la delibera. Ad aggravare la situazione poi c’è il posizionamento dei prefabbricati (sarebbero almeno venti) in uno spiazzo (preesistente) a ridosso di Villa Joy. Si parla di uffici, spogliatoi, servizi e cucine pronti all’uso per la stagione di eventi programmati da Tavolara Bay a Cala Finanza. Il Comune considera il posizionamento un problema e anche a causa dei container sta saltando l’accordo.

Tavolara Bay, però, ha dalla sua parte più di un argomento. Intanto l’autorizzazione Zes Unica è un atto perfezionato e valido, la revoca della delibera numero 50 non annulla l’atto del governo Meloni. Inoltre, se dovessero essere considerati abusivi i container, allora la regola varrà anche per tutte le strutture amovibili a supporto di eventi in Sardegna (tipo festa del lusso a Porto Cervo). Si salvi chi può.

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