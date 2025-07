Scontro col trattore,  motociclista ferita 

Una ragazza è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale di Sassari a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri ad Arborea.

La ventenne stava percorrendo in sella a una moto la strada 6, vicino alla frazione Luri, quando, per cause che sono ancora tutte da accertare, si è scontrata contro un trattore con rimorchio.

Un impatto molto violento che ha causato un altrettanto violento impatto a terra della giovane di Arborea. La ventenne è stata subito soccorsa dallo stesso conducente del trattore che ha dato l'allarme; sul posto è arrivata un'ambulanza del 118e una pattuglia dei carabinieri. I sanitari hanno immediatamente chiesto l’arrivo dell’elicottero che ha trasportato la giovane in ospedale.

RIPRODUZIONE RISERVATA