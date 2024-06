Scontro Bartolazzi-sindaci 

Slang romanesco e una voglia matta di mettere le cose in chiaro. Le criticità della sanità nuorese sono state, soprattutto, lo show di Armando Bartolazzi. «Mi hanno accusato di non conoscere il territorio - ha detto ieri pomeriggio a Nuoro, nella sala conferenze dell’ospedale San Francesco, l’assessore regionale della Sanità -. Meno male che c’era prima di me chi conosceva il territorio… Avrebbe fatto meno danni un aborigeno australiano. I medici sono polarizzati tutti a Cagliari e a Sassari». La governatrice Alessandra Todde ha aggiunto, rivolgendosi a sindaci e medici: «Dobbiamo confrontarci subito sulle cose concrete, non sul mondo dei sogni. Scaricare responsabilità non aiuta. Intanto, chiedo che venga convocata con urgenza la conferenza sociosanitaria provinciale».

Alta tensione

Gli assessori alla Sanità della giunta Solinas finiscono nel mirino del medico romano, planato in terra sarda con l’arduo compito di risollevare la scalcinata sanità isolana. Tuttavia, ad animare ulteriormente il pomeriggio barbaricino ci hanno pensato i sindaci del territorio. Abbonati alle lamentele perché senza medici di base e aggrappati a quelli del servizio Ascot. «Da quattro anni il mio paese è senza medico di base», ha detto la sindaca di Olzai, Maddalena Agus: «Mi domando, a nome di tanti miei colleghi, questo problema è nell’agenda della Giunta Todde? Siamo dei Comuni in sofferenza, bisogna programmare. I cittadini ci bussano alla porta di casa, vogliamo avere risposte». Concetti chiari, esposti con pacatezza dalla prima cittadina olzaese. La replica dell’assessore Bartolazzi, però, è stata meno diplomatica: «Abbiamo prorogato il servizio dei medici Ascot, aumentato le borse di studio per i corsi di Medicina generale. La mia proposta di aprire alle scuole di specializzazione è stata massacrata: voi sindaci dove eravate?», ha tuonato l’assessore. Poi la stoccata: «Non potete soltanto evidenziare criticità che ci sono e che conosco, e poi quando si mettono in campo delle idee per superarle state zitti e non mi appoggiate. Perché allora siete corresponsabili, se mancano i servizi».

Parole che hanno generato un’immediata reazione dei primi cittadini in sala.

La rabbia

Riccardo Uda, sindaco di Macomer, si è alzato in piedi e verbalmente si è scagliato contro Bartolazzi: «Complimenti assessore, secondo me sta iniziando proprio male. Scarica su di noi la patata bollente? A Macomer dovremmo avere 8 medici invece ce n’è uno. Sta sbagliando se ci accusa di essere corresponsabili». Sindaci sul piede di guerra. Poi, l’ospedale San Francesco alle prese con una cronica carenza di personale sanitario e vari reparti al collasso (Ortopedia in testa, dove non si accettano ricoveri da mesi). Michela Matta, direttrice del Pronto soccorso, ha svelato un dramma quotidiano: «Dovremmo essere 18 medici, invece siamo appena 5, me compresa. Riusciamo ad attirare gli specializzandi, con grossi sforzi, ma poi loro non rimangono perché onestamente non si può lavorare nel Pronto soccorso di un ospedale dove manca l’Ortopedia. Il diritto a essere curati dev’essere di tutti». Il cardiologo Mauro Pisano ha puntualizzato: «Nell’area medica abbiamo il 7 per cento di ricoveri, come Sassari. Peccato che lì abbiano il 400 per cento in più di personale rispetto al Pronto soccorso di Nuoro». L’assessore Armando Bartolazzi ha sentenziato: «Perché le due università sarde, Sassari e Cagliari, non ampliano la rete formativa negli ospedali interni?». Dal sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis, una richiesta condivisa: «La Regione ci faccia capire come intende rilanciare la sanità nuorese».

