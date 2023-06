Scontro auto-scooter, un ferito 

Ancora un incidente in città con un ferito accompagnato in ospedale. Nello scontro avvenuto ieri mattina in via San Vincenzo ha avuto la peggio il conducente di uno scooter finito contro un’auto: l’uomo è stato portato dal 118 al Brotzu con assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente.

Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale che hanno svolto i rilievi. Da stabilire dunque le eventuali responsabilità. Ci sono stati anche dei disagi alla viabilità: nella zona si sono formate delle file di veicoli durante le operazioni di soccorso da parte del 118 e successivamente per quelle del personale della Municipale.

Il ferito per fortuna non sarebbe in pericolo di vita: ha riportato diverse ferite ma è sempre rimasto cosciente fino al trasporto al Brotzu per gli ulteriori accertamenti medici.

