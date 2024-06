Scontro auto-scooter, traffico in tilt 

Momenti di paura ieri pomeriggio per un incidente avvenuto sull’Asse mediano, direzione Poetto: una scooter e un’auto si sono scontrati e il conducente del ciclomotore ha riportato alcune ferite. Per fortuna niente di grave. Inevitabili le conseguenze sul traffico: l’incidente è avvenuto poco prima dello svincolo per Genneruxi e si sono formate lunghe file d’auto, con rallentamenti fino al cavalcavia su via Cadello.

Sul posto sono interventi gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e per gestire la viabilità. Le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nello scontro non sono state lunghe e alla fine i disagi al traffico non sono stati particolarmente pesanti.

Il tratto prima dell’uscita per Genneruxi è spesso teatro di incidenti, a volte anche molto gravi. Spesso c’è chi dalla corsia di sorpasso si sposta per svoltare verso lo svincolo, provocando frenate improvvise e anche tamponamenti.