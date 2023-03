Scontro auto-scooter, feriti i due conducenti  

Brutto incidente ieri pomeriggio alle 15 in via Cagliari a Sestu: nel tratto dell'ex strada provinciale 8, nelle vicinanze del attività commerciale Wadel, si sono scontrati uno scooter e un’auto. Nell’impatto i due conducenti hanno riportato diverse ferite. Ad avere la peggio il quarantenne alla guida del ciclomotore, accompagnato in ospedale al Brotzu con un trauma al bacino e alla colonna vertebrale. Anche la 29enne, conducente della vettura, una Fiat 500, è stata portata in ospedale, al Policlinico di Monserrato, per accertamenti.

Su quanto accaduto sono stati svolti i rilievi da parte degli agenti della Polizia Locale di Sestu, coordinati dall’ufficiale di turno Antonello Desogus. Ancora da ricostruire la dinamica: lo scooter e l’auto si sarebbero scontrati frontalmente per cause e responsabilità che devono essere ancora chiarite dalle indagini ancora in corso da parte dei vigili della Municipale.

Oltre alle pattuglie della Polizia Locale, sul posto due ambulanze del 118. Il personale medico si è occupato dei soccorsi. Alla fine i due conducenti sono stati trasportati in ospedale con assegnato un codice giallo. Nulla di particolarmente preoccupante dunque anche se il quarantenne che si trovava sullo scooter ha riportato delle lesioni importanti che sono in corso di valutazione da parte dei medici del Brotzu.

Ingenti i danni ai due mezzi. Non solo allo scooter, completamente distrutto dopo il violentissimo impatto frontale, ma anche la vettura con il parabrezza andato quasi in frantumi dopo lo scontro e il volo del quarantenne che si trovava sul ciclomotore. All’origine dell’incidente ci potrebbe essere stato un momento di distrazione di uno dei due conducenti o una manovra azzardata.

