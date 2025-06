Scontro auto-moto sulla Statale Quattro persone all’ospedale 

Attimi di paura ieri pomeriggio intorno alle 14 sulla strada statale 129, a metà strada tra Orosei e Galtellì, dove un grave incidente stradale ha visto coinvolte un’auto e una moto. Per cause ancora in fase di accertamento, una Renault Clio con a bordo tre persone, ha improvvisamente perso il controllo, finendo fuori strada e invadendo la corsia opposta. Proprio in quel momento stava sopraggiungendo una moto: per evitare l’impatto frontale con l’auto, il motociclista ha perso il controllo del mezzo, rovinando violentemente sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118 di Orosei e Irgoli, che hanno trasportato i tre occupanti dell’auto e il conducente della moto all’ospedale San Francesco di Nuoro. Al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti, anche se nessuno risulterebbe in pericolo di vita. Tempestivo anche l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola, che dopo aver assistito i sanitari nelle operazioni di soccorso, si è occupata della messa in sicurezza della strada e dei veicoli incidentati. L’intera carreggiata, infatti, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di recupero e garantire la sicurezza della zona. Resta da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo da parte della Renault Clio: non si esclude al momento né un guasto meccanico né un malore improvviso del conducente.

