Scontro auto-moto, muore un 69enne 

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di ieri nella rotatoria di San Bartolomeo, costato la vita a Ignazio Cubeddu, 69 anni, finito con la sua Lambretta contro un’automobile nei pressi dello svincolo con le caserme. L’uomo, immediatamente soccorso, è morto all’ospedale Santissima Trinità dov’era stato trasferito a causa delle lesioni riportate.

La tragedia

In un primo momento, stando alla ricostruzione degli investigatori della Polizia Locale, lo scontro tra lo scooter e l’auto – avvenuto attorno a mezzogiorno e mezza – non era parso così grave, tanto che i soccorritori gli avevano assegnato un codice giallo. Ma nel giro di qualche ora le condizioni di salute del pensionato si sono rapidamente aggravate fino a quando l’uomo è stato dichiarato morto dai medici dell’unità traumatologica dell’ospedale di Is Mirrionis.

Lo scontro si sarebbe verificato all’altezza della rotatoria di San Bartolomeo, nel tratto che si collega con via Vergine di LIuc. Stando ad una prima, sommaria ricostruzione, all’origine della tragedia ci sarebbe stata una mancata precedenza, ma non è ancora chiaro di chi sia la responsabilità. Ma quello che all’inizio era parso un ferimento, poi si è tramutato in tragedia: alle 15 i medici del Santissima Trinità hanno comunicato il decesso ed è stato richiesto l’intervento della magistratura.

Gli accertamenti

Sul posto, già subito dopo l’incidente, sono intervenuti gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale che, dopo la segnalazione dell’ospedale, hanno informato il pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Andrea Massidda. Il magistrato ha disposto il sequestro dei mezzi, in vista di una consulenza tecnica cinematica, ma gli accertamenti sono ancora in corso. L’impatto si sarebbe verificato tra la parte anteriore della lambretta e quella posteriore sinistra dell’autovettura.

Il cordoglio

Tanti i messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia di Ignazio Cabiddu, originario di Mandas da ma tempo trapiantatosi a Selargius. L’uomo era sposato, aveva due figli, un maschio e una femmina, ed era nonno di due nipotini. Solo nelle prossime ore sarà possibile avere un’idea più chiara sulla ricostruzione dell’accaduto così da capire le responsabilità. L’automobilista verrà comunque iscritto nel registro degli indagati, a titolo di garanzia, per omicidio stradale.

