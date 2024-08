Scontro auto-moto: grave un trentenne  

Fino a tarda notte i medici del Brotzu non avevano ancora sciolto la prognosi: un trentenne di Monserrato è arrivato verso le 18 in ospedale con delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto in viale Monastir. Non sarebbe in pericolo di vita, ma dopo lo scontro con un’auto, è finito rovinosamente a terra procurandosi fratture e lesioni a una mano. Soccorso dal personale del 118 è stato trasferito d’urgenza (con assegnato un codice rosso) a bordo di un’ambulanza al Brotzu e tenuto sotto stretta osservazione.

La dinamica di quanto successo deve essere chiarita dagli agenti della Polizia Locale, intervenuti subito dopo l’incidente. Secondo la prima ricostruzione, moto e auto procedevano nella stessa direzione, verso la città. La moto probabilmente ha effettuato una manovra verso la carreggiata centrale, proprio all’altezza di via Ticca. La vettura è arrivata a grande velocità, colpendo la moto. Ovviamente il centauro ha avuto la peggio: i soccorritori si sono occupati subito di lui. Ha perso molto sangue ed è stato trasferito in ospedale.

Il conducente dell’auto si è fermato dopo alcune decine di metri dal luogo dell’incidente. Al termine dei rilievi (ora bisognerà ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e le responsabilità) moto e auto sono state sequestrate e le patenti di entrambi i conducente ritirate dagli agenti della Municipale. Proprio in questo tratto di strada in passato ci sono stati molti incidenti, alcuni mortali. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA